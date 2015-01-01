Dbamy o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą Powrót Drukuj Pogoda sprzyja letniej rekreacji, a dzisiaj ostatni dzień długiego weekendu sierpniowego. W miejscowościach turystycznych widzimy wzmożony ruch pieszy i kołowy. Codziennie przez całą dobę parczewscy mundurowi przy wsparciu policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Lublinie pełną służby patrolowe zarówno w miejscowościach Białka i Zagłębocze. Wykorzystują również łódź motorową pełniąc służbę na wodzie wspólnie ze strażakami. Jesteśmy w rejonie plaży, pomostów, lokali gastronomicznych oraz wypożyczalni sprzętu wodnego, bo bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa.

Dzisiaj ostatni dzień długiego weekendu sierpniowego. Okres wakacji to czas wzmożone pracy wszystkich policjantów. Priorytetem działań jest kontrola kąpielisk i akwenów wodnych, bo tam najczęściej wybierają się wszyscy, którzy pragną ochłody podczas upalnych dni. W związku z natężeniem ruchu kołowego i pieszego jak również ilości osób korzystających z letnich rekreacji, mundurowi przez cala dobę pełnią służby patrolowe.

W ich czasie obserwują, co dzieje się nie tylko na lądzie ale również i na wodzie. W wspólnie ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie przy wykorzystaniu łodzi motorowej kierują swój wzrok na taflę wody. Obserwują w jaki sposób turyści korzystają ze sprzętu wodnego i czy jest to zgodne z przepisami prawa. Zwracają uwagę na konieczność używania kamizelek ratunkowych lub innych elementów asekuracyjnych. Patrolują rejony parków wodnych, kontrolują stan trzeźwości osób pływających rowerkami wodnymi, kajakami oraz deskami sup. Podczas działań dokonują kontroli dzikich kąpielisk oraz rozmawiają o bezpieczeństwie podczas wakacji z najmłodszymi.

Mundurowi widoczni są również w rejonie plaż, kąpielisk i lokali gastronomicznych. Dbają, aby goście przebywający nad jeziorami przestrzegali obowiązującego regulaminu kąpieliska oraz zwracają uwagę na osoby zakłócające porządek publiczny. Z kolei patrole piesze mają na celu eliminację kradzieży kieszonkowych i nagannych zachowań, które mogą być uciążliwe społecznie a szczególnie w porze wieczorowo - nocnej.

Wakacje to nie tylko woda, ale również swoboda w podróżowaniu. Funkcjonariusze kontrolują przestrzegania limitów prędkości, tego czy dzieci przewożone są w specjalnych fotelikach odpowiednio dostosowanych do ich potrzeb i wieku. Ich uwagę zwracają kierujący, których brawurowa jazda natychmiast zostaje przerwa. Policjanci podejmują również czynności kontrolne w stosunku do kierowców jednośladów i niechronionych uczestników ruchu drogowego. W szczególności dzisiaj kiedy zaczną się powroty do domu po długim weekendzie.

Pamiętajmy, że udane wakacje to bezpieczne wakacje, a bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa!

młodszy aspirant Ewelina Semeniuk